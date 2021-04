Casares muda discurso e aponta decisão sobre contrato de Nestor: “São Paulo tem sua base orçamentária”

O São Paulo tenta apagar da memória do seu torcedor a temporada decepcionante que foi a de 2020. Depois de chegar a liderar o Brasileirão com até 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Tricolor viu os adversários ultrpassarem e terminou a competição na quarta colocação. O vexame resultou na demissão de Fernando Diniz.









Para o lugar de Diniz, a diretoria do São Paulo trouxe o badalado Hernan Crespo, que havia feito uma ótima campanha sob o comando do Defensa y Justicia (ARG), inclusive sendo campeão da Copa Sul-Americana. Com o argentino, o Soberano toma outros rumos dentro de campo e com a nova gestão também há mudanças nos bastidores.

Substituindo Leco na presidência do Tricolor, Julio Casares conta com uma diretoria de peso para comandar o clube do Morumbi. O novo “manda chuva” tem Muricy Ramalho como coordenador técnico, que auxilia na contratação de atletas e renovações de contrato. Desta forma, o ex-treinador foi peça fundamental para as chegadas dos reforços.

Para a atual temporada, o São Paulo já trouxe Miranda, Eder, Orejuela, William e Martín Benítez. Além dos novos jogadores, o Tricolor pretende renovar com atletas considerados importantes e promissores. Como é o caso do jovem Rodrigo Nestor, que terá seu vínculo se encerrando em novembro. O próprio Casares atualizou a situação do meio-campista.

“Nós acreditamos na renovação do Rodrigo Nestor, embora o São Paulo tenha a sua base orçamentária… e eu tenho a convicção que ele renovará”, disse o presidente em entrevista para os jornalista Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. O entrave para a renovação de Nestor se dá pela diferença entre o que representantes do atleta pedem e o que a diretoria oferece.