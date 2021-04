Casares vê ida de Gabriel Novaes ao Red Bull Bragantino encaminhada

O presidente do São Paulo, Julio Casares, indicou que o futuro de Gabriel Novaes deve mesmo ser o Red Bull Bragantino. Nesta terça-feira, o mandatário tricolor admitiu que há conversas para a compra do atacante, que não teve espaço no time profissional após se destacar na campanha do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2019.

Atualmente Gabriel Novaes está emprestado ao Bahia. No último mês o São Paulo recusou uma proposta do Urawa Reds, do Japão, pelo atacante. Os valores não foram revelados, mas a proposta do Red Bull Bragantino parece ter atraído a diretoria tricolor.

Gabriel Novaes foi um dos destaques do time que venceu a Copinha de 2019, terminando a competição como artilheiro, com dez gols

“O Gabriel Novaes é um valor que despontou no São Paulo, essas oscilações acontecem. No Bahia mostrou muita qualidade. Realmente existe um interesse do Red Bull, não está oficializado, mas é um assunto que está muito bem encaminhado. É um grande valor, mas acredito que no Red Bull ele terá um espaço ainda maior e conseguirá crescer, até para que o São Paulo tenha vendas futuras, porque o São Paulo sempre inclui uma cláusula contratual que detém uma participação do clube em uma possível futura negociação do atleta”, afirmou Julio Casares em entrevista ao Canal do Arnaldo e Tironi.

Atualmente com 22 anos, Gabriel Novaes deixou o São Paulo antes de estrear no profissional. Emprestado ao Barcelona, B, o atacante também passou pelo Córdoba, da Espanha, antes de retornar ao Brasil para defender o Juventude. Desde o ano passado o jovem revelado em Cotia veste a camisa do Bahia, time pelo qual marcou dois gols em sete jogos na atual temporada.

Gabriel Novaes não é o primeiro atleta formado em Cotia que chamou atenção do Red Bull Bragantino. Recentemente o clube exerceu a opção de compra do Weverton e deve fazer o mesmo com Helinho, outra cria do CFA Laudo Natel que se transferiu para Bragança Paulista.