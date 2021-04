Casemiro é colocado em ‘saia justa’ por retorno no SPFC e causa: “Não pode falar uma coisa dessa”; volante está em alta no Real

O São Paulo é, indiscutivelmente, o time brasileiro mais conhecido na Europa. Casemiro, Lucas e Antony são só alguns dos jogadores revelados e formados em Cotia. Além da base, o Tricolor também é o único a ostentar a marca de três títulos mundiais conquistados. A ‘fama’ do Soberano proporcionou grandes negócios nos últimos anos. Nesta janela, por exemplo, Casares trouxe Miranda e Éder.









E por falar em Casemiro, o volante do Real Madrid voltou a citar o São Paulo. O jogador foi o entrevistado da semana no programa ‘Bola da Vez’, na ESPN Brasil, e não fez rodeios sobre um possível retorno nos próximos anos: “Hoje, a minha mentalidade é ‘não’. É muito difícil falar. Eu sou muito grato ao São Paulo, mas é muito difícil falar por algo daqui a cinco, seis ou sete anos. Você não pode falar uma coisa dessa”.

“Os momentos que eu tive no São Paulo foram muito prazerosos. Tive um jogador que pra mim foi o melhor que eu tive no Brasil, que se chama Lucas Moura. Tive o prazer de jogar com o Luquinha, um cara que eu admiro muito. Joguei com o Rogério Ceni. São jogadores excepcionais”, lembrou Casemiro. O volante foi revelado pelo São Paulo em 2010 e demorou pra engrenar até ser vendido para o Real Madrid B.

Foto: Fran Santiago/Getty Images



“Tive meu grande momento no São Paulo já, mas hoje falar de terminar a carreira seria muito difícil. Você estando no Real Madrid, com 29 anos, é muito difícil de falar. Todo mundo sabe da admiração que eu tenho pelo São Paulo, mas hoje, falar que jogaria daqui a sete anos no São Paulo é muito difícil”, finalizou o jogador. Casemiro desencantou no Porto em 2014/15 e teve seu retorno solicitado por Zidane.

Números de Casemiro pelo São Paulo:

111 jogos

11 gols