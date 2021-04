Casemiro ‘fala grosso’ e sai em defesa de Vini Jr: “Muitas vezes o futebol esquece disso”; atacante foi destaque

Depois de alguns altos e baixos no início da temporada, o Real Madrid parece estar reencontrando o caminho das vitórias e do bom futebol. Após bater o Liverpool no jogo de ida das quartas de finais da Champions League, por 3 a 1, o time comandado por Zinedine Zidane precisava vencer o Barcelona para enconstar na liderança da La Liga.









A competição nacional está sendo liderada pelo Atlético de Madrid, que havia aproveitado a má fase dos merengues e dos culés para abrir vantagem. No entanto, no último sábado (10), Real e Barça se enfrentaram na casa madridista e os Blancos levaram a melhor. Com gols de Karim Benzema e Kroos, o El Clásico terminou em 2 a 1 para o Madrid.

Foto: Angel Martinez/Getty Images



Com a “chave virada” para a Champions novamente, os espanhóis foram até a Inglaterra para o jogo de volta contra o Liverpool. Em um jogo mais comedido das duas partes, o zero a zero no placar deu a classificação para o Real Madrid. Eleito o melhor em campo, Vinícius Júnior foi defendido por Casemiro.

“É complicado falar porque o Vinicius tem 20 anos. Muitas vezes o futebol esquece disso, ele não proporciona essa idade. Hoje você joga no meio de tantos jogadores e esquece que ele tem 20. Não só nesse jogo, mas ele vem demonstrando que, sim, pode jogar nessa equipe. Temos que ir com tranquilidade. Ele tem humildade, sabe que tem que melhorar bastante, mas não pode perder a essência dele”, disse à ‘TNT Sports’.

Atuando em alto nível nos últimos jogos, Vini vem ganhando espaço na equipe de Zidane e na maioria dos jogos iniciando como titular. O ex-flamenguista, no entanto, é alvo de diversas críticas que colocam à prova o seu merecimento de estar em um dos maiores clubes do mundo.