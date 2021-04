Caso Luiz Adriano: Velloso, ídolo do Palmeiras, pede afastamento do atacante após acidente

Testado positivo para Covid-19 pela segunda vez, o atacante do Palmeiras, Luiz Adriano, desrespeitou o isolamento social e se envolveu em um acidente automobilístico na última terça-feira. Segundo o camisa 10, o motivo para quebra do protocolo seria deixar sua mãe em um supermercado próximo ao Allianz Parque. Para Velloso, ex-jogador do clube, a multa aplicada pela diretoria alviverde não basta.

– Foi de uma irresponsabilidade sem tamanho. Não valoriza a vida do outro e nem a vida da mãe dele, que estava no carro. É um caso muito sério. O Palmeiras tem que ser duro e punir mesmo, afastar mesmo, para isso servir de exemplo não só para o clube, mas para toda a população. Não dá pra aliviar numa situação dessa. Só ontem morreram 4 mil pessoas de Covid no país – ponderou Velloso

Após o acidente, o jogador prestou socorro à vítima e reconheceu nas redes sociais que não seguiu as orientações sanitárias do clube.

– Estou totalmente assintomático, inclusive tenho meu IgG reagente, mas as regras do clube são claras. Fui orientado a ficar em casa de quarentena sob o acompanhamento do DM, porém ontem fui ao supermercado do shopping levar minha mãe que não sabe dirigir, sem sair de dentro do carro e de máscara, mas acabei me envolvendo em um acidente em que uma bicicleta bateu no carro na saída do estacionamento. – afirmou o atacante.

Ainda sobre o caso, a diretoria do Palmeiras tomou posição diante do ocorrido. Pela quebra de protocolo e esforço do clube em impedir o avanço da doença, Luiz Adriano foi multado. Segundo a cúpula administrativa, o valor será revertido em doações de cestas básicas. É a segunda vez que um jogador do alviverde é punido por descumprir ordens de isolamento social. Ramires, ano passado, foi flagrado em uma festa, sem máscara, e também foi multado pela diretoria.