Cássio exalta trabalho de Mancini após vitória do Corinthians: “Juntos até o final”

A vitória do Corinthians sobre o Santos por 2 a 0, no domingo, pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, diminuiu a pressão sobre o técnico Vagner Mancini. Um dia antes do clássico, o treinador foi alvo da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Timão, em protesto feito no CT Joaquim Grava.

Apesar das críticas dos torcedores, Mancini parece ter o apoio do elenco alvinegro. No vídeo de bastidores da “Corinthians TV”, o capitão Cássio falou com todo o grupo no vestiário após o triunfo e exaltou o trabalho do comandante.

“Esse jogo mostra muito o quão comprometido que a gente é com o trabalho do professor. Não podemos perder o foco por algumas pessoas que querem conturbar nosso ambiente de trabalho. O Corinthians é um só, mas se vai o time que está jogando mais, os caras dão o máximo. Quando coloca quem nem estava jogando, os caras entram e jogam pra caramba”, destacou.

“Mostra o quanto nós estamos fechados, como o trabalho está sendo bem feito. Só um cara que não pensa não vê que em 11 jogos perdemos um. Isso mostra como estamos fortalecidos aqui dentro, como nós confiamos no trabalho do professor e estamos juntos até o final”, completou.

Apesar das críticas sofridas pelas atuações ruins dentro de campo, a equipe da Mancini acumula bons números na temporada. Com sete vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, o Corinthians tem 66,6% de aproveitamento. No Paulistão, o clube encaminhou a vaga para as quartas de final.

Quem também falou no vestiário após a vitória no clássico foi o presidente Duílio Monteiro Alves. O dirigente elogiou os jovens formados pelo Timão que participaram da partida.

“Todo mundo que está aqui no Corinthians, não é por acaso. Hoje vocês mostraram mais uma vez o que é ser Corinthians. Todos que foram criados lá dentro deram um show aqui, de vontade, de raça, de disputa”, declarou.

Com 21 pontos, o Corinthians é líder do Grupo A do Campeonato Paulista. Na Copa Sul-Americana, o time estreou com um empate sem gols diante do River Plate-PAR. Na quinta-feira, o Alvinegro encara o Peñarol, do Uruguai, às 19h15 (de Brasília) na Neo Química Arena.