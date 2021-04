Castan abre o coração e define futuro: “Nunca fiquei no Vasco por causa de dinheiro”; declaração agitou a web

Apesar das limitações técnicas, o desempenho do Vasco vem melhorando durante os últimos jogos. Dos nove jogos disputados no Campeonato Carioca, o Gigante da Colina venceu três, empatou quatro e perdeu em outras duas oportunidades. Embora os números sejam ruins, o Vasco não perde há nove jogos – incluindo Carioca e Copa do Brasil.









Sob o comando de Marcelo Cabo, o Almirante tenta se recolocar no caminho das vitórias e manter o bom momento. De olho na Série B, o Vascão está reforçando seu elenco e já confirmou a contratação de Ernando, Zeca, Morato, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Vanderlei, Rômulo e o próprio técnico. No entanto, a diretoria vascaína não deve parar por aí.

Além das chegadas, as renovações de atletas que já estão no elenco também estão em pauta. Uma deles é a de Leandro Castan. Capitão da equipe e um dos pilares da equipe, o zagueiro afirmou após vitória de 3 a 1 diante do Flamengo que permanecerá na Colina e aceitou reduzir seu salário para chegar em um acordo com a diretoria vascaína.

“A gente conversou, já teve a redução do salário. É vida que segue. Nunca fiquei no Vasco por causa de dinheiro. A questão minha com o Vasco é gratidão. Eu virei ex-jogador, e o Vasco me abriu as portas. Todo mundo sabe o que ocorreu na minha carreira (tumor no cérebro). Eu falei que queria trabalhar e dar a volta por cima nesse ano”, disse Castan em entrevista coletiva.

“Sou profissional, preciso do dinheiro para trabalhar, mas esse nunca foi o propósito quando vim para cá. O salário é importantíssimo porque é fruto do meu trabalho, mas o que conta é a gratidão pelo clube. Sei que estou devendo também. O clube caiu, e eu sei que foi responsabilidade minha também”, finalizou.