Castellanos centra toda sua atenção no Palmeiras e pede para não atuar mais pelo New York City

O atacante Valentín Castellanos está cada dia mais próximo do Alviverde de Parque Antártica. Segundo informações do Globoesporte.com, o jogador requisitou uma reunião com a direção do New York City (EUA) e informou que não pretende mais atuar pelo time norte-americano, pois está focado em sua transferência para o Palmeiras.









As conversas entre o Verdão e o time norte-americano estão bem próximas de uma acerto final positivo para a negociação, entretanto, a equipe estadunidense demora em liberar o jogador argentino pois quer repor a saída do atacante e está de olho em oportunidades no mercado.

Castellanos tem pressa, aos 22 anos, quer ver sua mudança para o Palestra o mais breve possível. O fato de defender o mais recente campeão da Libertadores atraiu o jogador, que além disso, acredita que terá grandes ganhos para sua carreira atuar no futebol brasileiro. O fator financeiro também pesou, já que a oferta apresentada será um avanço financeiro para o jovem atacante.

O Palmeiras já sabe que Castellanos pediu para não jogar mais pelo NYC enquanto a negociação não tiver uma definição. Nos planos do Verdão, a contratação do jogador será em definitivo, de forma parcelada e com pagamentos a partir do ano que vem. A equipe norte-americana já concordou com tais moldes.

As conversas entre o Palestra e Castellanos estão bem encaminhadas. O acerto final só não foi concretizado por conta do posicionamento inflexível do NYC em não finalizar antes que encontre algum jogador para a posição do argentino.

Se a contratação for concluída nos próximos dias, Castellanos não poderá atuar na Libertadores e tampouco pelo Paulistão, pois a lista para inscrição em ambos os torneios está fechada. Entretanto, ele poderá atuar na fase decisiva das competições, caso o Palmeiras siga classificado.