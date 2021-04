Castellanos vira passado no Palmeiras e Galiotte entra em cena por novo goleador que atende a realidade financeira do clube

O Palmeiras joga na noite desta quarta-feira (07), pela Recopa Sul-Americana. O time já está preparado para enfrentar o Defensa y Justicia. Abel Ferreira quer levantar mais uma taça pelo Verdão e trata o jogo como muito importante. Com ode costume, o treinador português só irá anunciar a escalação oficial momentos antes da partida começar.









A diretoria também está se movimentando no mercado em busca de duas ou três contratações. O Globoesporte relatou que o negócio com Castellanos ficou difícil e dificilmente o acordo deve acontecer. Assim, o Alviverde já olha outras opções no mercado e busca um novo centroavante que se adeque a realidade financeira do clube.

O mercado sul-americano é monitorado e dirigentes têm pressa para trazer o “homem gol” nesse semestre. Galiotte já disse que não fará nenhuma loucura por reforço, mas ressaltou em entrevistas recentes que o Palmeiras está muito atento para qualificar o elenco de Abel.

A intenção palmeirense é ter um artilheiro com os valores similares do que foram oferecidos ao argentino Castellanos. Anderson Barros, criticado por boa parte da torcida Alviverde, tem carta branca do presidente para encontrar soluções no clube paulista. Ademir, do América-MG, também segue nos planos, mas a corda já está esticando demais.

Verdão não irá ceder na pedida dos mineiros e espera que o negócio aconteça. O atacante está fazendo de tudo para a transação acontecer e aguarda o desfecho do seu futuro até o final dessa semana.