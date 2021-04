Castlevania: 4ª temporada será a última do anime na Netflix

A 4ª temporada de Castlevania está marcada para ser a última temporada do anime produzido pela Netflix. A conclusão da série, que é inspirada no jogo criado pela Konami, terá 10 episódios e irá estrear em maio.

Lançada em 2017, a animação é um enorme sucesso nos olhos da crítica e do público. Um exemplo do reconhecimento é o fato da 2ª temporada ter recebido uma avaliação de 100% no Rotten Tomatoes e ganhado, em 2018, o prêmio IGN de Melhor Série de Animação de TV.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Castlevania cancelada? Entenda os possíveis motivos!

A Netflix não divulgou a razão por trás do cancelamento do seriado, mas existem algumas especulações rolando nos bastidores. Entretanto, o motivo deve ser o fato de Warren Ellis ter sido acusado de má conduta sexual e abuso emocional por várias mulheres.

Ellis é o principal nome por trás da série, sendo o criador do anime, o produtor executivo e o responsável pelos roteiros dos episódios. Ele negou veementemente as acusações, mas foi afastado e não tem mais envolvimento com a produção do anime ou com a plataforma de streaming.

Nova série de anime na Netflix

Segundo informações apresentadas pelo site americano Deadline, o fim da série pode não ser o fim do universo Castlevania. Existe o rumor de que a Netflix estaria planejando a produção de um novo anime, que aconteceria com personagens completamente diferentes, mas existiria na mesma realidade da série.

A última temporada de Castlevania irá estrear dia 13 de maio no catálogo da plataforma de streaming.