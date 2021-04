Castlevania: cosplay de Alucard é insanamente detalhado

Castlevania é uma das franquias mais queridas do mundo dos games e são muitos os cosplayers que recriam os personagens da franquia, porém, poucos chegam ao realismo de Taryn, que fez um cosplay ultrarealista do protagonista Alucard.

O cosplayer utilizou efeitos para recriar o cenário do game, mas caprichou na maquiagem e na peruca, que reproduz o famoso penteado do personagem. Destaque também para os dentes artificiais dignos de um vampiro de meter medo.

Cosplay de Alucard impressiona pelo realismoFonte: Twitter

Taryn é popular em suas reproduções. O cosplayer já recriou outros personagens icônicos, como Geralt de Rivia, da franquia The Witcher, e Johnny Silverhand, personagem de Keanu Reeves no game Cyberpunk 2077. Você pode conferir todas essas criações no Instagram oficial de Taryn.

Já Castlevania, infelizmente, não temos notícias de um novo game. Mas a série animada da Netflix ganhou recentemente um teaser da sua quarta temporada. E o que você achou do cosplay de Alucard? Deixe a sua opinião aqui nos comentários.