Castlevania: novo pôster da 4ª temporada é revelado; veja!

A Netflix revelou um novo pôster da 4ª temporada de Castlevania, sua popular série de animação adulta baseada na franquia homônima de videogames da Konami.

A imagem do próximo ano foi compartilhada na conta oficial do Twitter da @NXOnNetflix com a legenda: “Estamos de volta”. Confira.

O pôster mostra vários personagens de temporadas anteriores, que retornarão, com destaque para os protagonistas Trevor Belmont, Sypha Belnades e Alucard.

Notavelmente, Alucard parece estar empunhando o Escudo Alucard, uma peça de equipamento icônica e poderosa que apareceu pela primeira vez no jogo de PlayStation de 1997, Castlevania: Symphony of the Night.

Apesar da divulgação de material promocional, a 4ª temporada de Castlevania ainda não tem uma data oficial de estreia no streaming.

Castlevania: saiba mais sobre a série de animação da Netflix

Produzido por Frederator Studios, a adaptação animada do jogo dos anos 80, Castlevania, estreou sua primeira temporada de quatro episódios em 7 de julho de 2017, na Netflix. O programa voltou para uma segunda temporada de oito episódios em outubro de 2018, seguido por uma terceira temporada de 10 episódios em março de 2020. Castlevania foi renovada para a 4ª temporada no mesmo mês, embora os detalhes sobre seu conteúdo futuro tenham sido escassos desde então.

O último ano da produção contou com Richard Armitage como Trevor Belmont, Alejandra Reynoso como Sypha Belnades, James Callis como Alucard, Theo James como Hector, Adetokumboh M’Cormack como Isaac, Jaime Murray como Carmilla, Jessica Brown Findlay como Lenore, Bill Nighy como St. Germain, Jason Isaacs como O Juíz e Rila Fukushima como Sumi.

Castlevania se encontra atualmente disponível na Netflix! A 4ª temporada ainda não tem data de lançamento.