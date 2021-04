Para a nossa alegria! Rafael Portugal chega, nesta terça-feira, 20/04, com mais uma edição do CAT BBB (Central de Atendimento ao Telespectador) no BBB21. E como não poderia deixar de ser, ele atendeu à ligações de telespectadores, que sempre comentam os fatos que aconteceram na semana do reality. Ele ainda brincou com as vozes do programa e com a ‘árvore genealógica’ de Viih Tube.