CAT BBB: Rafael Portugal rememora dummies em festa do BBB21 | CAT BBB21

Atenção, diversão no ar! Nesta terça-feira, 26/04, Rafael Portugal apresenta mais uma edição do CAT BBB (Central de Atendimento ao Telespectador). O nosso operador de telemarketing preferido recebeu mais mensagens da galera, que é fã do BBB21 e sempre comenta os fatos que aconteceram na semana do reality. Ele ainda rememora dummies em festa do programa e brinca com o selinho de Fiuk e Gilberto com banho de piscina sem roupa, logo em seguida. Tanto, que até preparou uma surpresa no fim! 🤭