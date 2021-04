Cavaleiro da Lua: Oscar Isaac aparece treinando para série da Marvel

Um vídeo divulgado pela Mad Gene Media mostrou o ator Oscar Isaac em um treinamento brutal para Cavaleiro da Lua (Moon Knight), uma das novas séries da Marvel para o Disney+. No vídeo, Isaac treina com uma coreografia de luta que sugere uma abordagem mais violenta para o MCU (Universo Cinematográfico da Marvel).

Confira o vídeo a seguir!

Mais detalhes sobre Cavaleiro da Lua

Na série da Marvel, Oscar Isaac interpreta Marc Spector, herói que ganha superpoderes de Khonshu, deus egípcio da lua. Antes de ganhar esses poderes, Spector era um mercenário com habilidades excepcionais no combate corpo a corpo – o que explica os treinamentos intensos e brutais do ator.

Além de Isaac, o elenco da série conta também com Ethan Hawke. Segundo a Marvel, ele interpretará o grande vilão de Moon Knight. Porém, até o momento, não foi revelado que vilão será esse. A atriz May Calamawy também já foi confirmada no elenco, mas seu papel segue uma incógnita.

O Cavaleiro da Lua integra uma lista de novos heróis que serão introduzidos ao MCU, como Ms. Marvel e She-Hulk. Além disso, a série se junta ao hall de produções da Marvel que serão entregues no formato de seriados e disponibilizados pelo Disney+. É o caso, por exemplo, de WandaVision, já encerrada na plataforma de streaming, Falcão e O Soldado Invernal, com episódios sendo lançados todas as sextas-feiras, e Loki, próxima produção que chega ao catálogo da Disney+.

