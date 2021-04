Cavani marca, United vence o Granada e está nas semifinais da Europa League

O Manchester United não precisou de muito para garantir sua vaga nas semifinais da Europa League. Nesta quinta-feira (15), o time venceu o Granada por 2 a 0 com gols de Cavani e César Vallejo (contra) e confirmou sua vantagem construída no jogo de ida.

No jogo de ida, na Espanha, os Red Devils já tinham conseguido abrir boa vantagem no duelo com a vitória por 2 a 0, com gols de Marcus Rashford, no primeiro tempo, e Bruno Fernandes, no final da partida.

O time tinha, além da vantagem de poder perder por 1 a 0, o embalo de uma importante vitória na Premier League no último final de semana, de virada, sobre o Tottenham.

O Granada, que ainda sonha em buscar uma vaga em competições europeias em LaLiga, também conseguiu bom resultado, ao vencer o Real Valladolid por 2 a 1, fora de casa.

Dentro de campo, a partida se resolveu aos seis minutos da primeira, quando Edinson Cavani aproveitou a primeira oportunidade que teve e abriu o marcador. Foi o nono gol do uruguaio pelo time inglês e 50° em competições europeias. Nos acréscimos, César Vallejo fez contra e fechou o placar.

O adversário do Manchester United nas semifinais será a Roma, que conseguiu segurar a vantagem construída na primeira partida e eliminou o Ajax. Será a segunda semifinal seguida do time inglês.

Antes, no próximo final de semana, os Red Devils receberão o Burnley em Old Trafford. O Granada, por sua vez, ficam de ‘folga’, voltando a atuar na próxima quinta (22) contra o Eibar.

Cavani comemora gol contra o Granada em Old Trafford Getty Images

Manchester United 2 x 0 Granada

GOLS: Cavani e César Vallejo (contra) (MUN)

MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka (Brandon Williams), Lindelof, Tuanzebe e Alex Telles; Fred, Matic, Greenwood (Diallo), Bruno Fernandes (Mata) e Pogba (Van de Beek); Cavani (James). Técnico: Ole Gunnar Solskjaer

GRANADA: Rui Silva; Foulquier, César Vallejo, German (Nehuén Pérez) e Neva (Victor Díaz); Montoro, Gonalons (Molina), Kenedy (Puertas), Herrera e Machis; Soldado (Suárez) . Técnico: Diego Martínez