Cazares deixa o Corinthians após 27 jogos; confira as estatísticas do equatoriano

A passagem de Juan Cazares pelo Corinthians se encerrou na última segunda-feira. O jogador estava na reta final de contrato e foi liberado para acertar com um novo clube. O provável destino é o Fluminense.

No período em que esteve no Timão, o equatoriano entrou em campo em 27 oportunidades, sendo 14 como titular, marcou dois gols e deu cinco assistências.

De acordo com dados do Footstats, o meia ainda teve 30 chutes (11 no alvo) e 35 assistências para finalização. O atleta participou de uma finalização a cada 21 minutos e um gol a cada 197.

Aos 29 anos de idade, Cazares se prepara para o sétimo desafio de sua carreira. Antes do Corinthians, o jogador passou por Atlético-MG, Banfield, Barcelona de Guayaquil, River Plate e Independiente del Valle.