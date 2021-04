Cazares é oferecido a rival da Série A e deve deixar o Corinthians; salários de R$ 500 mil são discutidos no RJ

O momento do Corinthians é cada vez mais complicado, principalmente quando se trata da questão financeira, que dia após dia se torna mais crítica. Para conseguir amenizá-la, a intenção é cortar custos altos e apostar em jogadores das categorias de base.









Neste cenário, próximo do fim de contrato, o meia-atacante Cazares foi oferecido ao Fluminense e despertou interesse no clube tricolor, que discute valores e analisa a contratação do equatoriano para a temporada 2021, conforme apurado pelo GloboEsporte.com.

O atual vínculo é válido até o meio do ano e, em razão de seus rendimentos, que segundo o portal “IG Esporte”, seriam na casa de R$ 500 mil mensais caso existisse uma renovação, o atleta de 29 anos não deve estender, podendo assinar um pré-contrato sem custos com qualquer clube.

Cazares chegou a fazer ótimas partidas pelo Timão – Foto: Thiago Ribeiro/AGIF.



Importante salientar que essa questão salarial também pode ser um entrave para aods cariocas, apesar do nome ter agradado bastante. Até o momento, a diretoria do Timão ainda não foi procurada, mas a saída do gringo é dada como praticamente certa, assim como a do meia Otero e a do zagueiro Jemerson, que também estão em fim de contrato.

Chegando ao Atlético-MG em 2016, se destacou bastante e atuou até o ano passado. Apesar dos bons momentos no clube mineiro, se envolveu em polêmicas extracampo antes de assinar com o Corinthians. No Parque São Jorge, atuou em 27 partidas e marcou dois gols.