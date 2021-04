Cazares entra bem, Fred marca, e Fluminense abre Libertadores com empate contra o River Plate

Depois de oito anos longe da Conmebol Libertadores, o Fluminense recebeu o River Plate no Maracanã, nesta quinta-feira (22), e conseguiu buscar empate por 1 a 1. Equipe saiu atrás com gol de Montiel, após pênalti infantil de Marcos Felipe, mas Fred empatou na segunda etapa.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O resultado deixa as duas equipes empatadas com um ponto no grupo D do torneio. Os dois times jogarão pela segunda rodada na próxima quarta-feira (28).

Vale lembrar que os outros dois times do grupo D, Santa Fe e Junior Barranquilla, entram em campo nesta quinta, às 23h (de Brasília), encerrando a primeira rodada da competição.

Para o Fluminense, além do retorno à Liberta, a partida significava sua primeira partida na competição dentro do Maracanã desde a final de 2008. Nas outras edições em que participou, o estádio passou por obras para a Copa do Mundo de 2014.

Para dois jogadores, a partida já entrava para a história. Aos 39 anos, Nenê se tornou o jogador mais velho a entrar em campo com a camisa do Tricolor, enquanto, aos 17, Kayky se tornou o mais novo. Ambos superaram, respectivamente, Felipe e Allan.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Dentro de campo, a partida começou com pressão do River, que, aos 11 minutos, resultou em um pênalti bobo de Marcos Felipe em Borré. Na cobrança, Montiel bateu forte e abriu o marcador para o time argentino.

O Flu, então, passou a tentar criar mais chances em busca do empate. Na primeira etapa, em dois lances diferentes, Luccas Claro obrigou Armani a fazer duas defesas naquelas que foram as principais chances dos donos da casa.

Na segunda etapa, o River Plate chegou a ter a chance de ampliar o placar com Borré, mas Marcos Felipe fez grande defesa.

Aos 20 minutos, em rápido contra-ataque, Cazares encontrou Fred na área e o atacante chutou firme no canto de Armani para empatar a partida em 1 a 1.

O meia equatoriano, que entrou na segunda etapa, ainda criou duas oportunidades para a virada. Na primeira, encontrou Lucca livre em passe em profundidade, enquanto, na segunda, obrigou Armani a fazer grande defesa.

Em sua sétima participação na Libertadores, o Tricolor carioca nunca tinha sido derrotado em uma estreia. Nos últimos seis jogos, foram três empates e três vitórias.

As duas equipes voltam a atuar por seus campeonatos no domingo (25). O Fluminense encara o Madureira na última rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, enquanto o River encara o San Lorenzo na Copa da Liga Argentina.

Fred comemora gol do Fluminense contra o River Plate Getty Images

Fluminense 1 x 1 River Plate

GOLS: Fred (FLU) e Montiel (RIV)

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yago Felipe, Martinelli (Wellington) e Nenê (Cazares); Luiz Henrique (Lucca), Fred (Abel Hernández) e Kayky (Gabriel Teixeira). Técnico: Roger Machado

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Paulo Díaz, Héctor Martínez e Angileri; Enzo Pérez, Palavecino (Simón) e Casco (Girotti); Julián Álvarez (Beltrán), Borré e De La Cruz. Técnico: Marcelo Gallardo

– Nenê se tornou o jogador mais velho a atuar pelo Fluminense na Libertadores

– Kayky, por sua vez, se tornou o mais novo.

– Fluminense estreou em sua sétima Libertadores. Nas outras estreias, três vitórias e três empates.

– Maior artilheiro do time na Libertadores com 9 gols, Fred marcou o primeiro gol do Flu na competição pela terceira edição seguida.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana.