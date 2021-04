Cazares já posa com camisa tricolor e ex-Inter fica a detalhes de ser anunciado

O Fluminense está anunciando uma sequência de reforços para o início da Conmebol Libertadores na próxima semana. Depois da oficialização do zagueiro Manoel, o clube já acertou com o meia Cazares, ex-Corinthians e Atlético-MG.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O equatoriano já se apresentou no Centro de Treinamentos do clube carioca nesta quarta-feira (14) e teve sua rescisão com o Corinthians publicada no BID da CBF, onde aparece com a camisa do Tricolor.

Outro nome que está perto de acertar com o time carioca é o atacante Abel Hernández. O uruguaio teve sua rescisão com o Internacional confirmada pelo clube e se despediu da torcida nas redes sociais.

“Juntos, time e torcida. Assim constroem sua história. Eu quero agradecer aos torcedores do Internacional e todos os meus companheiros de time. Para mim foi um orgulho usar a camisa colorada. Este Clube não existe sem seu povo. Vamo, Colorado. Vamo, Inter”, escreveu.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Além dos três nomes citados, o ‘pacotão’ de reforços do Fluminense ainda tem o atacante paraguaio Raúl Bobadilla, com passagens por Augsburg e Borussia Monchengladbach.

O paraguaio já está no Rio de Janeiro e chega por empréstimo do Guaraní até o final do ano, com opção de compra ao término do acordo.

Antes do pacote de reforços, o Fluminense já tinha anunciado as contratações do zagueiro Rafael Ribeiro, do volante Wellington e do lateral Samuel Xavier. O time estreia na Libertadores no próximo dia 22 de abril, contra o River Plate.