Cazares pode ter saída do Corinthians sacramentada nas próximas horas

Segundo o repórter Venê Casagrande, do jornal O Dia, as negociações entre o meia Cazares, hoje no Corinthians, e o Fluminense avançaram e estão próximas de terem um desfecho. O Timão, por sua vez, apenas aguarda um acordo para oficializar a saída do equatoriano.









Na tarde desta segunda-feira, o Tricolor carioca e o jogador tiveram uma última reunião, e a transferência já é dada como certa internamente, de acordo com o site Meu Timão. Nas entrevistas coletivas recentes, tanto o gerente de futebol Alessandro Nunes, quanto o técnico Vágner Mancini deixaram claro que a saída do camisa 10 é iminente.

Desde setembro de 2020 no Corinthians, Cazares disputou 27 partidas, marcou dois gols e deu cinco assistências. Seu melhor momento com a camisa alvinegra aconteceu entre dezembro e janeiro, quando foi um dos responsáveis pela melhora do time no Campeonato Brasileiro.

Porém, na atual temporada, Mancini pouco escalou o equatoriano. Apenas diante de Palmeiras e Retrô Cazares iniciou entre os titulares. Em ambas as partidas, o Timão teve grandes dificuldades. Enfrentando um rival com time reserva, a equipe alvinegra saiu perdendo por 2 a 0, mas foi buscar o empate. Contra o time pernambucano, a classificação veio apenas nos pênaltis.

Na vitória diante do Guarani na noite deste domingo (11), Cazares esteve no banco de reservas e sequer entrou em campo. Um dos motivos de sua pouca utilização é o fato de estar ligeiramente acima do peso, de acordo com Vágner Mancini.