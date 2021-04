CBF comete gafe, erra mascote e incomoda CRB, rival do Palmeiras na Copa do Brasil

Uma gafe cometida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) irritou bastante o CRB nesta sexta-feira.

Durante o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil, a Confederação colocou um galo como mascote do clube alagoano.

No entanto, o símbolo do time de Maceió é um galo-de-campina (também conhecido como cardeal-do-nordeste), pássaro que nada tem a ver com o galo.

A falha foi apontada primeiramente pelo perfil @CRBolinha no Twitter, logo que o CRB foi sorteado para enfrentar o Palmeiras.

“Alguém avisa a CBF que a Copa do Brasil que o mascote do CRB é o pássaro galo-de-campina. Já não basta a pedreira do adversário, ainda tem essa gafe”, escreveu.

CBF usou imagem de um galo como mascote do CRB Reprodução/YouTube

O clube alagoano concordou, comentando a mensagem.

“Pois é! Realmente complica”, ironizou.

Logo em seguida, a equipe de Maceió ainda postou uma foto do galo-de-campina para “ajudar” a CBF a não errar novamente.

“Aê, CBF e Copa do Brasil, nosso mascote é o galo-de-campina. Presente em nosso Estado, símbolo do nosso clubes. Da próxima vez, já sabe, né?”, disparou.

Aê @CBF_Futebol & @CopadoBrasil , nosso Mascote é o Galo de Campina. Presente em nosso estado, símbolo do nosso clube. Da próxima vez já sabe né? #SorteioCopaDoBrasil 🏆🇧🇷 pic.twitter.com/K2T3jV2SPW — CRB (@CRBoficial) April 23, 2021

No sorteio, também ficou definido que o CRB terá o 1º mando do confronto contra o Palmeiras.

Ou seja: a ida será em Alagoas, enquanto o duelo de volta está marcado para o Allianz Parque, em São Paulo.

Vale ressaltar que o sorteio desta sexta-feira não encaminhou o chaveamento para o restante da competição.

Portanto, após a definição dos classificados para as oitavas de final, será realizado um novo sorteio.