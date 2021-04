CBF confirma arbitragem de Leandro Vuaden na Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo

O árbitro Leandro Pedro Vuaden foi o escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para apitar a partida entre Flamengo e Palmeiras, válida pela Supercopa do Brasil, que ocorrerá no próximo domingo (11).

Com 45 anos de idade, Vuaden é um árbitro experiente e com ampla rodagem na primeira divisão nacional, apitando 21 confrontos na elite do futebol brasileiro na última temporada, incluindo os dois jogos do Verdão contra o São Paulo.

Ao seu lado, estarão os assistentes Rafael da Silva Alves (FIFA) e Jorge Eduardo Bernardi. O VAR, por sua vez, será comandado por Wagner Reway.

Antes da Supercopa do Brasil, porém, o Palmeiras ainda entra em campo na próxima quarta-feira (07), contra o Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana, às 21h30 (horário de Brasília). O Flamengo, por sua vez, entra em campo às 21h desta segunda-feira (5), contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca.