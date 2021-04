CBF confirma dia, horário, arbitragem e escala do VAR para a Supercopa do Brasil

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou nesta segunda-feira o dia, o horário e a escala de arbitragem para a Supercopa do Brasil 2021, entre Flamengo e Palmeiras.

A partida será no próximo domingo (11/04), às 11h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF.

Leandro Pedro Vuaden comandará o jogo, tendo Wagner Reway como árbitro de vídeo.

Os assistentes de campo serão Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi.

Já os auxiliares do VAR serão Daniel Nobre Bins e José Eduardo Calza.

Vuaden apitou nove jogos no total das duas equipes na temporada passada.

O troféu da Supercopa do Brasil Lucas Figueiredo/CBF

Em quatro oportunidades apitando partidas do Palmeiras, o Verdão venceu duas, empatou uma e perdeu uma.

Pelo Flamengo, foram dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória.

Campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão, respectivamente, Palmeiras e Flamengo se enfrentam na primeira decisão da temporada no próximo domingo.

A Supercopa havia deixado de ser realizada entre os anos 1992 e 2019 e voltou a acontecer na temporada passada.

O Rubro-Negro, aliás, é o atual campeão do torneio, após bater o Athletico-PR em fevereiro de 2020, também no Mané Garrincha.