CBF divide times em potes e abre brecha para Flamengo, Palmeiras, São Paulo e companhia pegarem ‘pedreira’ na Copa do Brasil

A CBF divulgou nesta sexta-feira (16) os dois potes do sorteio da Terceira Fase da Copa do Brasil, ainda sem data definida para ser realizado. Esta etapa vai contar com os 32 times restantes na competição, já incluindo os que estão na Conmebol Libertadores.

No pote 1, estão as 16 equipes melhores colocadas no ranking da CBF, enquanto no pote 2 ficam as restantes.

Os confrontos terão jogos de ida e volta, com o mando de campo também a ser sorteado. Vale lembrar que o gol fora de casa não é critério de desempate.

Confira os times de cada pote:

Pote 1: Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Internacional, Santos, São Paulo e Vasco;

Pote 2: 4 de Julho, ABC, Atlético-GO, Avaí, Boavista, Brasiliense, Cianorte, Coritiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, Red Bull Bragantino, Remo, Vila Nova e Vitória