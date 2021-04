CBF libera Luiz Adriano para reforçar Palmeiras na Supercopa contra o Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberou o atacante Luiz Adriano para reforçar o Palmeiras na disputa da Supercopa do Brasil, marcada para as 11h do próximo domingo (11), contra o Flamengo, em Brasília. A informação foi noticiada primeiramente pelo repórter Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes, e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!

O atleta testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez desde 2020 no último dia 1 de abril e, conforme adiantado pelo NP/L! quando houve a apuração sobre o desfalque do camisa 10 na Recopa Sul-Americana, poderá voltar aos treinos neste sábado (10), agora com o aval da entidade máxima do futebol brasileiro.

Desta forma, ficará a critério do técnico Abel Ferreira a escalação do centroavante na equipe titular do Verdão. Contra Luiz, pesa o fato de que ele desrespeitou o isolamento social e levou sua mãe ao mercado enquanto estava positivado para a doença, postura que foi mal vista internamente no clube, que, inclusive, chegou a multá-lo.

A falta de ritmo, provocada pelo tempo longe da Academia de Futebol, também pode influenciar na decisão da comissão técnica alviverde. Rony, que foi escalado para a posição em partida válida pela Recopa Sul-Americana, na última quarta-feira (7), teve bom desempenho e marcou um gol.

Após o treinamento desta sexta-feira (9), na Academia de Futebol, o Palmeiras viaja para Brasília, palco da decisão de domingo, contra o Flamengo, e da próxima quarta-feira (14), contra o Defensa y Justicia, pela volta da Recopa. Luiz Adriano, que está em seu último dia de isolamento, estará liberado a viajar separadamente a partir de amanhã.