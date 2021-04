CBF se manifesta contra fala racista em transmissão do Brasileirão Feminino

A CBF se manifestou nesse domingo contra falas racistas que foram ditas durante a transmissão de Napoli e Bahia, pelo Brasileirão Feminino. Foi informado em nota que os profissionais envolvidos foram afastados.

Durante a transmissão, o profissional da plataforma MyCujoo disse que o cabelo de algumas jogadoras do Bahia eram “exóticos”, chegando a citar a jogadora Aline como exemplo. “O Bahia está aí com a sua vantagem de estatura, com esses cabelos exóticos, pelo menos uma meia dúzia, como a Aline, que tem um cabelo mais exótico”.

Durante a partida Napoli x Bahia, pelo Brasileiro Feminino A-1, a equipe de transmissão do MyCujoo fez comentários preconceituosos direcionados a atletas do Bahia. A CBF lamenta profundamente o ocorrido e informa que solicitou ao MyCujoo que os profissionais fossem afastados [+] pic.twitter.com/9I92OrVZrV — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) April 25, 2021

Na sequência, o narrador chega a concordar. “Verdade, eu estava brincando que esses cabelos pareciam com a da Margareth Menezes, da Bahia”.

Confia a nota completa da CBF:

“Durante a partida Napoli x Bahia, pelo Brasileiro Feminino A-1, a equipe de transmissão do MyCujoo fez comentários preconceituosos direcionados a atletas do Bahia. A CBF lamenta profundamente o ocorrido e informa que solicitou ao MyCujoo que os profissionais fossem afastados imediatamente das transmissões, o que foi prontamente atendido pela plataforma. Não podemos admitir que o futebol seja palco para esse tipo de comportamento”.

A rede social oficial da My Cujoo também se manifestou:

“Nós do MyCujoo lamentamos o ocorrido hoje na transmissão de Napoli-SC x Bahia, pelo Brasileirão Feminino A1. Nosso trabalho tem o intuito de mostrar o melhor do futebol nacional e em especial dos campeonatos femininos, desde que começamos a transmitir jogos no Brasil.

Entendemos que quaisquer comentários sobre características físicas das jogadoras são, de fato, inaceitáveis. Todas as nossas equipes de transmissão recebem orientações prévias para que este tipo de situação não aconteça.

Por isso, pedimos desculpas às jogadoras envolvidas e decidimos substituir os profissionais em questão para as partidas futuras.”