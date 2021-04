CBLOL: Vorax vence RED Canids e disputará final de campeonato de games contra a paIN

Fase derradeira do CBLOL (Campeonato Brasileiro de League of Legends). Neste domingo (4), os fãs de games e e-sports conheceram o outro classificado à decisão. É a Vorax, que venceu a RED Canids no sistema md5 (melhor de cinco) por 3 a 1. A equipe terá a paIN, que despachou o Flamengo no sábado, na grande final.









No primeiro jogo, as equipes começaram se estudando muito, havendo um equilíbrio entre todos os jogadores. Mas, aos poucos, a Vorax começou a mostrar a sua estratégia, conquistando os objetivos e encaminhando a primeira vitória. A equipe teve paciência para buscar o primeiro GG.

A segunda partida também teve controle da Vorax. A fase Bot Lane foi a que mais escancarou o domínio da equipe, que aproveitou o talento de Willyan “Wos”, um de seus jogadores. Apesar da resistência da RED Canids, especialmente por meio de Gabriel “Aegis”, a segunda vitória na série acabaria vindo.

Com o favoritismo em alta, a Vorax parecia que iria sacramentar a md5 no terceiro jogo. No entanto, a RED Canids demonstrou muito mais cautela e paciência do que nas partidas anteriores, sabendo se readaptar na escolha dos campeões. As boas iniciações de Gabriel “Jojo” deixaram a disputa ainda aberta: 2 a 1.

Porém, a Vorax obteria a vitória no quarto embate, sacramentando o placar de 3 a 1. Mesmo com uma resistência feroz da RED Canids, a equipe conseguiu o triunfo, e terá pela frente a paIN na grande decisão do CBLOL.