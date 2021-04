CDF: Caco Ciocler entra na faculdade de biologia e compartilha boletim nota 10

Aos 49 anos, Caco Ciocler tem estudado biologia em uma faculdade privada do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (26), o futuro biólogo que também é ator, diretor e produtor, compartilhou com seus seguidores do Instagram um print das suas notas do semestre. “CDF que chama?”, ecsreveu na legenda.

É que caco só tem tirado notão durante o curso de biologia: a menor nota foi 8,5. Nos comentários, os internautas parabenizaram e também zoaram o ator. “Nunca é tarde para ir atrás do que queremos, tbm voltei a estudar e estou muito feliz!!!”, compartilhou uma seguidora. “E aquele 8 ali em diversidade biológica? Tem que melhorar”, brincou Felipe Hirsch.

Realmente, o boletim de Caco é o sonho de consumo de muitos pais. Confira: