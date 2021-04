Ceará conhece seus adversários na primeira etapa da Sul-Americana; competição pode render US$ 6,8 milhões ao campeão

O Gigante Alvinegro já sabe os caminhos que terá que trilhar na primeira etapa da Copa Sul-Americana 2021. Nesta sexta-feira(9), aconteceu o sorteio que definiu os oito grupos da competição continental. O Vozão integra o grupo C e foi o terceiro sorteado após ser escolhido no pote 3. Todos os clubes se enfrentam no grupo, em partidas de ida e volta. Após os clubes completarem seus 6 jogos, o líder garante a classificação para a segunda etapa da Sudamericana.









Os adversários do Time do Povo são o Jorge Wilstermann-BOL e Arsenal-ARG. O terceiro participante do grupo ainda será definido entre Bolívar-BOL e Júnior Barranquilla-COL, equipes que estão disputando a pré-Libertadores; quem perder do duelo, entra no grupo do Ceará. O sorteio da Conmebol também os grupos dos demais brasileiros: Bahia, Athletico, Corinthians, Atlético-GO e Bragantino. Santos e Grêmio também podem integrar a competição, caso sejam eliminados da pré-Libertadores.

A tabela ainda não foi divulgada, entretanto, o pontapé inicial da Copa Sul-Americana será dado no dia 21 de abril. A final da competição está prevista para 6 de novembro. O campeão do torneio continental pode receber US$ 6,8 milhões (R$ 37,8 milhões na cotação atual), somando o dinheiro recebido a cada avanço de fase.

Confira a graduação da premiação da Copa Sul-Americana:

– Primeira fase: US$ 225 mil por jogo como mandante (em disputa).

– Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo como mandante

– Eliminados: US$ 120 mil (x8)

– Oitavas de final: US$ 500 mil

– Quartas de final: US$ 600 mil

– Semifinal: US$ 800 mil

– Vice-Campeão: US$ 2 milhões

– Campeão: US$ 4 milhões

– Valor total que um campeão pode receber (desde a fae de grupos): US$ 6,8 milhões (R$ 37,8 milhões na cotação atual)