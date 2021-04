Ceará estreia na Sul-Americana com vitória segura sobre o Jorge Wilstermann

O Ceará estreou com vitória na Copa Sul-americana de 2021. A equipe de Guto Ferreira derrotou o Jorge Wilstermann no Castelão por 3 a 1 com ótima atuação na primeira etapa.

O resultado garante o primeiro lugar do grupo C ao Ceará, com três pontos. O Jorge Wilstermann é o lanterna do grupo, sem somar pontos.

Em primeiro tempo muito seguro e impondo seu jogo, o Ceará dominou o Jorge Wilstermann e abriu o placar logo aos 28 minutos, com Pedro Naressi. O camisa 31 aproveitou a sobra de bola dada por Vina e chutou de canhota, no canto do gol. Seis minutos depois, o lateral Bruno Pacheco foi empurrado na área dos visitantes e foi marcado o pênalti, convertido por Mendoza.

Os visitantes voltaram com tudo e conseguiram diminuir a diferença rápido. Aos sete minutos, o meia Pato Rodríguez sofreu pênalti cometido por Mendoza e convertido por Osorio. Mesmo assim, o Ceará manteve seu bom ritmo e, aos 36, ampliou de novo a diferença no placar com Vina, aproveitando ótimo contra-ataque.

Pela próxima rodada da competição, o Ceará visita o Arsenal de Sarandí no Estádio Julio Humberto Grondona. O jogo será realizado às 19h15 (de Brasília) da próxima terça-feira. Na quinta-feira, o Jorge Wilstermann recebe o Bolívar no Estádio Félix Capriles, também às 19h15.

Confira outros resultados desta quarta-feira na Copa Sul-Americana:

San Lorenzo 0 x 1 Huachipato