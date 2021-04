Ceará sofre susto, mas estreia com vitória sobre o Jorge Wilstermann na Sul-Americana

Aproveitando sua boa fase após a classificação para as semifinais da Copa do Nordeste, o Ceará parece ter passado o momento também para sua estreia na CONMEBOL Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, equipe brasileira derrotou o Jorge Wilstermann pelo placar de 3 a 1, alcançando seu primeiro feito no torneio.

Com o resultado, o Vozão chegou aos 3 pontos no Grupo C, e já mira o duelo diante o Arsenal de Sarandí, na próxima terça-feira, na casa dos argentinos. Por outro lado, o time boliviano acabou não somando nenhum ponto, mas tentará sua recuperação em casa diante do Bolívar, no mesmo dia.

TIMES COMEÇAM ATACANDO

Buscando a primeira vitória na competição, os jogadores tanto do Ceará, quanto do Jorge Wilstermann, não estavam dispostos a ficar apenas no estudo em campo. Logo de cara, a equipe da casa mostrou sua força obrigando o goleiro Banegas a mostrar serviço no chute de Lima.

Por outro lado, a resposta dos visitantes não demorou a sair. Aos 8 minutos, foi a vez de Serginho encontrar Osório em boas condições, porém a finalização do atacante acabou saindo por muito pouco.

VOZÃO AUMENTA O RITMO E ABRE A CONTAGEM

Ditando o ritmo em campo, os comandados de Guto Ferreira seguiam pressionando mais. Em novas tentativas, Vina e Vizeu assustaram o arqueiro rival. O tento do Vozão parecia amadurecer cada vez mais.

Até que aos 28 minutos, finalmente os donos da casa tiraram o zero do placar. Após jogada de Mendoza acionando Vina, houve uma sobra para Pedro Naressi que mandou uma bomba com a bola batendo na trave antes de entrar. Ceará 1 a 0.

MENDOZA AMPLIA A VANTAGEM

Após seu tento, o Ceará não quis saber de segurar o placar. Com isso, aos 34 minutos, Bruno Pacheco acabou sendo derrubado na área e o árbitro marcou a penalidade máxima. Na cobrança, o colombiano Mendoza não deu chances ao goleiro e deixou o dele. Ceará 2 a 0 e assim acabou o primeiro tempo.

BOLIVIANOS RETORNAM COM UMA POSTURA OFENSIVA



Já na segunda etapa, a equipe do Jorge Wilstermann não quis saber de deixar os mandantes pressionarem o tempo todo. Sendo assim, nos primeiros movimentos, Rodríguez acabou sofrendo uma carga de Mendoza, fazendo com que novamente a arbitragem marcasse uma penalidade máxima no confronto.

Na cobrança, Osório, de perna direita, não deu chances para Richard, batendo no ângulo superior do goleiro. Ceará 2 a 1.

CEARÁ TENTA ADMINISTRAR O RESULTADO



Percebendo a mudança no adversário, os jogadores do Ceará passaram a tentar manter mais a posse de bola evitando a pressão dos rivais. Com isso, por volta dos 30 minutos, apesar de nenhuma chance aparecer para ambos os lados, Guto gastou um pouco do tempo no relógio fazendo duas alterações, com a entrada de Marlon e Saulo no lugar de Pedro Naressi e Lima, respectivamente.

VINA MARCA E TRANQUILIZA A EQUIPE DA CASA



Praticamente com o placar em aberto, o maior perigo então era a equipe boliviana conseguir igualar tudo. Entretanto, aos 36 minutos, após um contra-ataque muito bem armado por Mendoza, o atacante viu seu companheiro tde time, Vina, em boas condições, dando a deixa para o meia, depois de tirar o goleiro da jogada, bater para o fundo das redes. 3 a 1.

Mostrando alívio com o aumento da vantagem no marcador, Guto então novamente recuou aos seus suplentes. Em novas trocas, o comandante então optou por tirar Vina, Mendoza e Vizeu, colocando respectivamente em seus lugares, Jorginho, Yony e Cléber, conseguindo segurar o placar construído até o apito final do árbitro na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ x JORGE WILSTERMANN – 1ª RODADA DA FASE DE GRUPOS DA SUL-AMERICANA

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 21 de abril de 2021, às 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Nicolás Gamboa (CHI)

Assistentes: Raul Orellana (CHI) e Edson Cisernas (CHI)

Cartões amarelos: Coimbra (JWI)

Cartões vermelhos: –

GOL: Pedro Naressi, 28’/1ºT; Mendoza, 35’/1ºT; Osório, 8’/2ºT; Vina, 36’/2ºT

CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)

Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles, Pedro Naressi (Marlon, aos 30’/2ºT) e Vina (Jorginho, aos 38’/2ºT); Mendoza (Yony González, aos 38’/2ºT), Lima (Saulo, aos 30’/2ºT) e Felipe Vizeu (Cléber, aos 38’/2ºT).

JORGE WILSTERMANN (Técnico: Mauricio Soria)

Banegas; Ortiz, Echeverria, Coimbra e Reyes (Chávez, aos 48’/2ºT); Villarroel, Seginho e Meleán; Rodríguez (Lizio, aos 38’/2ºT), Osório (Álvarez, aos 42’/2ºT) e Añez.