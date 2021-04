Ceará vence Sampaio Corrêa e irá enfrentar o Vitória na semifinal da Copa do Nordeste

No último jogo das quartas de final da Copa do Nordeste, o Ceará venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 0, neste domingo, no Castelão. Todos os gols dos donos da casa saíram num intervalo de sete minutos.

C L A S S I F I C A D O! pic.twitter.com/fkO5Ts01gT — Ceará Sporting Club ᶜˢᶜ (@CearaSC) April 18, 2021

Com a classificação, o Vozão irá enfrentar o Vitória na semifinal da competição. Do outro lado da chave, o Bahia encara o Fortaleza.

A partida chegou a ficar empatada até os 26 do segundo tempo, até que o Ceará marcou três gols em apenas sete minutos. Bruno Pacheco fez o primeiro: o lateral finalizou após bate-rebate dentro da área. Dois minutos depois, Mendoza aproveitou rebote do goleiro Mota e ampliou. Aos 33, Felipe Vizeu, ex-Grêmio, fez o terceiro do Vozão e fechou a conta.

Eliminado, o Sampaio Corrêa irá voltar seus esforços para o Campeonato Maranhense, e enfrenta o IAPE, nesta quarta-feira. Na mesma data, o Ceará fará sua estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana contra o Jorge Wilstermann.