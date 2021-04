‘Cebolla’ Rodríguez é oferecido ao Vasco e US$ 60 mil faz clube avaliar reforço; Tiago Orobó aguarda proposta para acerto

Aos poucos, o Vasco vai se reforçando em meio “ao carro em andamento” na temporada 2021. Nesta sexta-feira (09), o goleiro Vanderlei será apresentado oficialmente em São Januário. Ele é a quinta contratação confirmada pelo Cruz-Maltino, após o zagueiro Ernando, o lateral Zeca, o meia Marquinhos Gabriel e o atacante Léo Jabá.









Pode-se dizer que a torcida vascaína em geral aprovou a vinda de Vanderlei de maneira a trazer experiência aos jovens Lucão e Alexander. E o veterano de 37 anos desembarca na Colina para ganhar menos que Fernando Miguel, emprestado ao Atlético-GO. Alexandre Pássaro, diretor-executivo de futebol do Vasco, continua monitorando mais jogadores para o técnico Marcelo Cabo.

Nesta quinta-feira (08), o jornal “O Dia” trouxe a informação de que o atacante uruguaio Cristián “Cebolla” Rodriguez foi oferecido ao Vasco. O jogador de 35 anos, que já defendeu a Seleção Uruguaia, está livre no mercado após saída do Peñarol e vem sendo alvo de intermediários, que desejam colocá-lo no futebol brasileiro.

Cebolla está livre no mercado após saída do Peñarol (Foto: Raul Martinez-Pool/Getty Images Uruguay)



Intermediários, autorizados pela empresa Europe Sports Group, a mesma que gerencia a carreira do venezuelano Savarino, do Atlético-MG, apresentou o nome do ex-atacante da seleção uruguaia ao Vasco e também ao Cruzeiro.

De acordo com fontes ligadas à negociação, Cebolla estaria disposto a baixar as pedidas salariais para voltar ao Brasil. No Penarol, ele recebia cerca de US$ 60 mil (cerca de R$ 400 mil mensais), bem acima do teto do time cruz-maltino, especialmente em ano de Série B.

Tiago Orobó chegou a ser o artilheiro do Brasil em 2020 pelo América-RN (Diego Simonetti/América FC)



O perfil “Detetives Vascaínos”, que traz informações exclusivas do CT do Almirante, também apurou que o atacante Tiago Orobó, sem espaço no Fortaleza, se animou com a consulta do Vasco.

Seu staff vê uma possível ida a São Januário como positiva e agora depende única e exclusivamente de Pássaro em formalizar uma proposta pelo atacante, que chegou a ser artilheiro de 2020 jogando pelo América-RN.