Cebraspe definida como banca; edital previsto para ABRIL

O concurso PM AL está perto de ter edital publicado. A banca Cebraspe foi oficializada como organizadora do próximo concurso público. A previsão é que o edital seja divulgado ainda em abril e concurso ofertará 1.060 vagas distribuídas em Soldado e Oficial.

A ratificação da contratação da banca do concurso PM AL foi ratificada no dia 31 de março, conforme publicação no Diário Oficial de Alagoas. Confira:

As 1.060 vagas autorizadas para o próximo concurso PM AL são distribuídas em 1.000 oportunidades para Soldado e 60 para Oficial.

Para Soldado Combatente, o salário, após a conclusão do Curso de Formação de Praças, é de R$ 3.744,47. No caso de Soldado Aluno, situação definida durante o período de formação é de R$ 1.453,14.

Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre essa carreira? O Direção Concursos preparou um grupo no telegram com as principais notícias voltadas para a área policial. Clique aqui e participe!

Resumo concurso PM AL

Situação : banca definida

: banca definida Banca: Cebraspe

Cebraspe Cargos : Soldado e Oficial

: Soldado e Oficial Vagas : 1.060

: 1.060 Escolaridade: nível médio

nível médio Salários : por volta de R$ 3 mil pós-formado

: por volta de R$ 3 mil pós-formado Confira o edital concurso PM 2017 neste link

Confira o edital concurso PM 2018 neste link

Histórico concurso PM AL

O concurso para a PM AL tem histórico de dos editais recentes. Houve concursos em 2018 e 2017, ambos organizados pela banca Cespe/ Cebraspe.

Em 2017, foram oferecidas 1000 vagas imediatas para lotação em quaisquer municípios de Alagoas.

Já em 2018, foram 500 vagas ofertadas, também para lotação nos municípios alagoanos.

Salário e requisitos

Para Soldado Combatente, o salário, após a conclusão do Curso de Formação de Praças, é de R$ 3.744,47.

No caso de Soldado Aluno, situação definida durante o período de formação é de R$ 1.453,14.

É importante informar que a jornada de trabalho é em regime integral e a dedicação à corporação deverá ser realizada de forma exclusiva.

Taxa de inscrições

À época, tanto em 2017, quanto em 2018, a taxa de inscrição do concurso foi de R$ 95 reais e foi admitida apenas via internet no site da organizadora.

O candidato deveria optar, no ato a inscrição, pela cidade de realização das provas objetivas.

Último concurso PM AL

Etapas

O concurso PM AL foi realizado em 4 etapas. A primeira de provas objetivas, a segunda foi a Avaliação Médica e Psicológica, a terceira de Aptidão Física e terminando com a investigação social do candidato.

Teste de Aptidão Física (TAF)

O Teste de Aptidão Física do concurso foi composto de cinco provas e foi realizado em três dias distintos, tendo caráter eliminatório.

Foram cobradas as seguintes disciplinas no último edital:

Tem dúvida de como começar o estudo para concursos? O professor Ronaldo Fonseca tem uma dica rápida para você:

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.