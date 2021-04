Cebraspe é a banca do edital com 3 mil vagas

O governo estado de Alagoas definiu o Cebraspe como banca do novo concurso Seduc AL. Certame conta com autorização para a oferta de 3 mil vagas para professores.

De acordo com o governo, a publicação do edital deve ocorrer até junho de 221. A expectativa é que as nomeações também ocorram de forma célere, ainda entre o final deste ano e o início de 2022.

“A partir da definição da banca, encaminhamos todos os trâmites necessários para a contratação formal e divulgação dos editais. Por ser uma instituição respeitada nacionalmente, o Cebraspe nos dá mais tranquilidade nesse processo e segurança de celeridade para os próximos passos”, pontua o secretário do Planejamento e Gestão, Fabrício Marques Santos.

A empresa também foi definida como organizadora de outros editais autorizados pelo governo. No total, serão mais de 6 mil vagas para diversas carreiras. Veja!

Quanto ganham os professores da Seduc AL?

Atualmente, a tabela de vencimentos é variável conforme carga horária de atuação e da especialização. Por exemplo, em jornada de 30 horas semanais, o salário inicial vai de R$ 2.328,69 (licenciatura plena) até R$ 3.830,49 (mestrado).

Já em jornadas de 40 horas semanais, o salário inicial pode ir de R$ 2.557,76 (magistério) até R$ 5.067,29 (mestrado).

Como foi o último concurso?

O último edital do concurso Seduc AL foi realizado em 2017 e foi organizado pelo Cebraspe. Na época, foram ofertadas 850 vagas para Professor em diversas especialidades.

As especialidades ofertadas naquele edital foram de:

Artes

Biologia

Ciências

Educação Física

Física

Filosofia

Geografia

História

Inglês

Matemática

Português

Química

Sociologia

Os salários iniciais ofertados foram de R$ 2.195,13 para jornadas de 30 horas semanais.

As fases do concurso Seduc AL, naquela época, consistiam em provas objetivas e Avaliação de Títulos. As provas foram realizadas nos municípios Arapiraca (AL) e Maceió (AL).

As provas objetivas tinham a seguinte estrutura e pontuação:

50 questões de Conhecimentos Básicos

questões de 70 questões de Conhecimentos Específicos

A etapa das provas objetivas é de caráter eliminatório e classificatório, enquanto a Avaliação de Títulos tem caráter classificatório. Candidatos tiveram 3 horas e 30 minutos para realizar as provas objetivas.

PROVAS OBJETIVAS

As provas objetivas valiam, ao todo, 120 pontos. Na área de Conhecimentos Básicos, os conteúdos cobrados foram:

LÍNGUA PORTUGUESA – 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade

LEGISLAÇÃO – 1 Lei Estadual nº 5.247/91 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado de Alagoas, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais). 2 Lei Estadual nº 6.196/2000 (Estatuto do Magistério Público do Estado de Alagoas). 3 Lei Estadual nº 6.197/2000 (Plano de Cargos e Carreiras do Magistério). 4 Lei Estadual nº 6.754/2000 (Código de Ética do Servidor Público). 5 Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB)

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E COMPETÊNCIAS SÓCIO-EMOCIONAIS – 1 Diretrizes curriculares nacionais. 2 Estatuto da Criança e do Adolescente. 3 Referencial Curricular da Rede Estadual. 4 Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos

A parte de Conhecimentos Específicos variava conforme a especialidade escolhida pelo candidato.

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

A Avaliação de Títulos do último concurso Seduc AL tinha a seguinte pontuação para cada título:

Resumo concurso Seduc AL

Situação : banca definida

: banca definida Banca: Cebraspe

Cebraspe Vagas : 3 mil

: 3 mil Cargos : professor

: professor Escolaridade : nível superior

: nível superior Salário inicial: R$ 2.195,13 (conforme último edital)

R$ 2.195,13 (conforme último edital) Último concurso: 2017, Cebraspe

2017, Cebraspe Link para o último edital aqui

