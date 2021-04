Cebraspe irá organizar todas as 9 seleções previstas

Em dezembro de 2020, o jornalismo do Direção Concursos trouxe a informação de que um servidor foi designado pelo governo estadual de Alagoas, para se reunir com a banca Cebraspe, com vistas à definição da organização de editais de concursos AL.

No fim de março, Diário Oficial Estadual tornou público que o procurador-geral do Estado, Malaquias de Almeida Junior, deu parecer favorável para a organizadora ficar à frente de todos os certames previstos este ano. Em 5 de abril, foi a vez da Secretaria de Planejamento confirmar a contratação da empresa.

Alguns deles foram citados nominalmente, como:

Polícia Militar (PM AL)

Bombeiros Militar (BPM AL)

Polícia Civil (PC AL)

Agente Penitenciário (Agepen AL/ Polícia Penal)

Profissionais da Educação (Secretaria de Educação)

Auditores Fiscais (Sefaz AL)

Além desses, são esperados os concursos para a própria Procuradoria-Geral (PGE), Perícia Oficial e Secretaria de Saúde. Nesta matéria, você ficará sabendo mais detalhes de alguns desses certames. Confira a publicação de 5/4/2021:

Concurso AL: panorama geral

Em janeiro deste ano, ao menos cinco dessas seleções (concurso AL) tiveram autorização para contratar banca. Os novos editais, juntos, somam mais de 4,7 mil vagas. Essa distribuição está definida da seguinte forma:

Concurso PM : a Polícia Militar terá a oferta 1.060 vagas, sendo mil vagas para soldados e 60 vagas para oficiais, de nível superior;

: a Polícia Militar terá a oferta 1.060 vagas, sendo mil vagas para soldados e 60 vagas para oficiais, de nível superior; Concurso PC : para a Polícia Civil serão 500 vagas, sendo 368 para o cargo de agente e 132 para escrivão.

: para a Polícia Civil serão 500 vagas, sendo 368 para o cargo de agente e 132 para escrivão. Concurso Bombeiros AL : para o Corpo de Bombeiros serão 170 vagas, sendo 150 para soldado e 20 para oficial combatente;

: para o Corpo de Bombeiros serão 170 vagas, sendo 150 para soldado e 20 para oficial combatente; Concurso PGE : para a Procuradoria-Geral serão 15 vagas destinadas ao cargo de procurador do estado;

: para a Procuradoria-Geral serão 15 vagas destinadas ao cargo de procurador do estado; Concurso Seduc AL: serão 3 mil vagas para o cargo de professor na Secretaria de Educação;

serão 3 mil vagas para o cargo de professor na Secretaria de Educação; Concurso Sefaz AL : serão 35 vagas nos cargos de auditor fiscal e auditor de finanças, cujos salários chegam à R$ 9.471,42 inicias; confira entrevista com secretário!

: serão 35 vagas nos cargos de auditor fiscal e auditor de finanças, cujos salários chegam à R$ 9.471,42 inicias; confira entrevista com secretário! Concurso PP AL : A Polícia Penal (Agepen AL) aguarda o provimento de 300 vagas. O certame está autorizado com 300 vagas para nível médio;

: A Polícia Penal (Agepen AL) aguarda o provimento de 300 vagas. O certame está autorizado com 300 vagas para nível médio; Concurso Sesau AL : O concurso AL Sesau (Secretaria de Saúde) tem reservadas por volta de 800 vagas, as quais serão destinadas aos novos hospitais inaugurados nas Alagoas;

: O (Secretaria de Saúde) tem reservadas por volta de 800 vagas, as quais serão destinadas aos novos hospitais inaugurados nas Alagoas; Perícia Oficial AL: O edital deve sair até julho e vai oferecer 81 oportunidades entre os níveis médio e superior.

Veja algumas das principais informações

Concurso PGE AL

situação : comissão formada

: comissão formada cargo : procurador

: procurador vagas : 15

: 15 escolaridade : nível médio

: nível médio salário : R$ 15 mil iniciais

Concurso PC AL

Concurso PM AL

Concurso AL Polícia Penal

Concurso Sefaz AL

Concurso Perícia

banca : Cebraspe

: Cebraspe cargos : não definidos

: não definidos vagas : 81

: 81 escolaridade : nível superior

: nível superior salários : R$ 11.133,98

Concurso Seduc

Concurso Sesau

Concurso Bombeiros AL

Banca : Cebraspe

: Cebraspe Vagas : 170 previstas

: 170 previstas cargo : soldado combatente

: soldado combatente escolaridade : nível médio

