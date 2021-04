Cecília surta e abandona Victor Valentim para virar prostituta · .

O novo surto de Cecília (Regina Braga) ameaçará a carreira de Victor Valentim em Ti Ti Ti. Ariclenes (Murilo Benício) visitará a ex-moradora de rua no lar de idosos para que a veterana faça um vestido de noiva para Camila (Maria Helena Chira) e terá uma surpresa. A senhora “incorporará” a prostituta Sadie Thompson, protagonista do filme homônimo de 1928, e se recusará a costurar.

Nos próximos capítulos da reprise do Vale a Pena Ver de Novo, a filha de Rebeca (Christiane Torloni) implorará para que o costureiro espanhol badalado crie o modelito para o seu grande dia. O charlatão assumirá o compromisso e irá até o asilo para encomendar a peça com a sua “titia”.

No entanto, Ariclenes não encontrará Anastácia –o alter ego da mulher que é uma exímia costureira. Cecília terá assumido a personalidade da prostituta Sadie Thompson. Na produção cinematográfica, a mulher é alvo do reverendo Davidson, um homem moralista e preconceituoso.

“Titia, quer parar com isso?”, pedirá o amigo de Chico (Rodrigo Lopez), com pressa no seu pedido. Mas a irmã de Júlia (Nicette Bruno) negará conhecer o canastrão. “Eu não sou sua tia, eu não tenho família. E diga ao reverendo para ficar seus hinos e sermões. Pra mim, tanto faz que ele me denuncie às autoridades. Eu vou me embora amanhã”, completará a veterana como Sadie.

Cecília acreditará que é personagem de filme

Fuga da realidade?

O amigo de Marta (Dira Paes) tentará entrar no embalo da brincadeira e implorará pelo vestido. “Só que antes de ir embora, será que a senhora poderia fazer um vestidinho de noiva? Eu tô um pouco precisado”, confessará o estilista farsante.

“É assim que o reverendo quer me converter, me regenerar? Se pensa que ele vai me transformar em uma costureira, ele tá muito enganado”, finalizará a idosa, saindo de cena atordoada.

Antes de ir embora, Ariclenes encontrará a enfermeira Valdete (Priscila Camargo) e dividirá sua preocupação sobre a “titia”: “Será que ela faz isso para esquecer o passado ou tem várias personalidades?”.

A cuidadora de Cecília não saberá responder, mas dará um conselho: “Eu acho que o senhor deveria conversar com um médico”, recomendará. Acuado, o protagonista voltará para a sua casa com medo do seu sonho de se tornar um gênio da moda ter acabado virando um pesadelo.

O folhetim que a Globo reprisa à tarde no Vale a Pena Ver de Novo é uma releitura de duas novelas clássicas de Cassiano Gabus Mendes (1929-1993): Ti Ti Ti (1985) e Plumas e Paetês (1980). Originalmente exibida entre julho de 2010 e março de 2011, a trama foi escrita por Maria Adelaide de Amaral e Vincent Villari.

