Cells at Work!: mangá terá capítulo sobre vacinação de Covid-19

A editora Kodansha anunciou que vai lançar um novo capítulo gratuito do mangá Cells at Work! (Hataraku Saibo, no original), do autor Akane Shimizu, sobre a pandemia e a vacina contra o Covid-19, em parceria com o ministério da saúde, trabalho e bem-estar do Japão.

O capítulo do mangá será disponibilizado no formato de motion comic em três idiomas: japonês, inglês e hindi.

O conteúdo especial se chama “Vacina de Covid-19”, e foi supervisionado por Shimizu e desenhado por Kairemeku, e também foi disponibilizado no YouTube em formato de vídeos com prints em alta qualidade do mangá.

Além do episódio bônus, a Kodansha liberou ainda, no mesmo formato, o capítulo final da obra, que foi encerrada no começo deste ano. O encerramento do mangá também tratava a respeito do novo coronavírus, com um capítulo intitulado “Covid-19”.

Cells at Work!: conheça o mangá de sucesso

Cells at Work! (Hataraku Saibou) começou a ser publicado em março de 2015 por Akane Shimizu na revista japonesa shonen Monthly Shonen Sirius, da editora Kodansha.

Os quadrinhos japoneses mostram, de maneira bem-humorada, como as células do corpo humano trabalham diante de diversas situações.

No Brasil, o conteúdo ainda está indisponível. No entanto, em 2018, a série recebeu um anime do estúdio David Production, responsável por JoJo’s Bizarre Adventure e pela a nova adaptação de Super Campeões. As duas temporadas da animação de mesmo nome são exibidas por aqui pelos serviços de streaming Netflix e Crunchyroll.

Além disso, a obra inspirou diversos spin-offs, incluindo Cells at Work! Code Black (Hataraku Saibou Black, em japonês), cuja adaptação para série estreou em janeiro de 2021 junto com a 2ª temporada do anime original.

Não deixe de conferir o anime Cells at Work! na Netflix ou Crunchyroll!