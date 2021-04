Ceni abre o jogo e revela problema no Flamengo que tem dado muita dor de cabeça: ‘É chato’

O Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 1, no último sábado (24), e conquistou o caneco da Taça Guanabara. Mesmo com o triunfo e o título, o técnico Rogério Ceni ainda tenta corrigir problemas que trazem dor de cabeça.

Um bom exemplo é o sistema defensivo. Assim como aconteceu diante do Vélez, o Flamengo sofreu mais um gol de bola parada em campo. E o treinador não gostou do que aconteceu.

Durante a entrevista coletiva, Rogério Ceni chamou de ‘chato’ o fato de mais uma vez ver o adversário marcar em jogada aérea. Mesmo com o time atuando com jogadores altos, como Gustavo Henrique, Bruno Viana, Arão e Pedro.

“Era o time mais alto que colocamos até hoje e infelizmente acabamos sofrendo o gol mesmo assim. Temos que repetir mais treinamentos dessa maneira para que a gente atenue esse tipo de gol. É chato você tomar. Eu acho que é o quarto que tomamos em cinco ou seis jogos que sofremos de bola parada sempre colocando jogadores altos onde a bola cai”, afirmou Rogério Ceni, que deixou claro que vai intensificar o trabalho neste tipo de jogada.

“Teve uma falta claríssima no primeiro escanteio que originou o segundo escanteio que ele (árbitro) não deu. Mesmo assim, nos preparamos bem, trabalhamos só escanteios defensivos ontem”.

“Infelizmente, mesmo em cima do que trabalhamos sofremos o gol. Faz parte. Temos que continuar repetindo, trabalhando outras vezes. Só a repetição vai fazer com que a gente melhore”.

“Em relação às transições, o Alef foi o jogador que mais puxou contra-ataques. O Renê anulou bem ele. Aliás, o Renê fez um bom jogo, principalmente na marcação. Criou algumas jogadas pelo meio. Mas anulou os jogadores mais rápidos do Volta Redonda”, finalizou.

O Flamengo agora se concentra para pegar o Unión La Calera, na terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

