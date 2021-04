Ceni admite Flamengo abaixo e garante ‘jogo bem melhor do que contra o Vasco’ na estreia da Libertadores

A três dias da estreia na Conmebol Libertadores, o Flamengo utilizou um time misto e só empatou com a Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca no último sábado. Após a partida, o técnico Rogério Ceni reconheceu o time em má fase após sair perdendo por 2 a 0.

“Temos que evoluir e jogar mais, independentemente de ser o time principal ou de trocar os 22 jogadores. O que tentamos foi jogar na quinta com um grupo, dar um espaçamento melhor, treinar melhor. Treinamos hoje à tarde com o grupo principal. Esse grupo veio para o jogo, tentaram fazer o seu melhor. Vamos tentar desenvolver os dois times, tanto o principal quanto esse. Pode ser que contra o Volta Redonda a gente repita essa situação como foi a de hoje, no sentido de escalação espero que não, mas no sentido de atuação”, analisou.

O Flamengo volta a campo nesta terça-feira, às 21h15 (de Brasília), quando estreia na Libertadores fora de casa contra o Vélez Sarsfield. O FOX Sports transmite a partida AO VIVO e o ESPN.com.br faz cobertura COM VÍDEOS em tempo real.

“Contra o Vélez é um jogo importantíssimo. Uma competição que todo flamenguista depois de 2019, quando venceu pela segunda vez, tem a expectativa de jogar bem, fazer um grande jogo e trazer bom resultado da Argentina. Jogar na Argentina é sempre difícil, mas estamos recuperando os jogadores e trabalhando bem. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo, um jogo bem melhor do que foi feito contra o Vasco”.