Ceni aponta ‘brechas’ e pontos positivos do Vélez: “Deve causar muito incômodo”; Fla estreia na Libertadores

Apesar de ter tido um desempenho questionável e abaixo do que o torcedor estava acostumado com Jorge Jesus, o Flamengo de Rogério Ceni ainda conseguiu faturar o Campeonato Brasileiro, conquistado praticamente na última rodada. Nesta temporada, a meta do Mengão é repetir os feitos de 2019 e ser o “papa títulos” do futebol nacional.









O primeiro troféu, aliás, já foi erguido pelo Rubro-Negro. Em um jogo eletrizante que precisou ser decidido nos pênaltis, o Mais Querido bateu o Palmeiras e conquistou a Supercopa do Brasil (competição onde se enfrentam o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil do ano anterior). A próxima meta é o Estadual, onde o Fla lidera com 20 pontos conquistados.

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo



No último sábado (18), o duelo diante da Portuguesa por pouco não termina em derrota. Após sofrer dois gols, Pedro resolveu a parada pro Flamengo e marcou duas vezes para deixar tudo igual e dar números finais à partida. Agora, o foco é na Libertadores, onde o Rubro-Negro estreia diante do Vélez, fora de casa. Para Ceni, um adversário perigoso.

“O Vélez é uma equipe interessante de se ver jogar, tem um jogo até parecido com o do Flamengo. Uma equipe que sai em linha de três independentemente de jogar com três zagueiros ou com o lateral se transformando em terceiro homem. Tem dois volantes que constroem como o Flamengo. Um deles já jogou aqui, o Mancuello”, analisou.

Nem o Ceni deve estar confortável e confiante pra o jogo contra o Vélez. — Batman Rubro Negro (@BatmanFLA81)

April 18, 2021





“Time técnico e de boa evolução. Não é um time tão alto, mas é um time que dentro dos seus domínios deve causar muito incômodo. Não à toa ocupa a liderança do Campeonato Argentino”, concluiu. O Fla encara o Vélez na próxima terça-feira (20).