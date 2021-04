Ceni aprova ‘possível reforço’ do Flamengo para a disputa da Libertadores: ‘Fez um grande campeonato’

Atual bicampeão do Campeonato Brasileiro, o Flamengo entrou a temporada 2021 mais tímido no mercado. Por conta da pandemia da COVID-19, trouxe apenas Bruno Viana como reforço. Só que mais um nome está perto de chegar: Rodinei.

Flamengo x Unión La Calera você acompanha nesta terça-feira (27), a partir das 19h15, com transmissão exclusiva do FOX Sports e cobertura em tempo real com vídeo dos lances e gols da partida no ESPN.com.br.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Emprestado ao Internacional até maio, o jogador não deve ser comprado ao fim do término do vínculo e deve voltar ao Ninho do Urubu. E ganhou o aval do técnico Rogério Ceni.

Logo após a vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, que garantiu o título da Taça Guanabara para o Rubro-Negro, o comandante foi questionado sobre o lateral. E rasgou elogios ao atleta pelo futebol praticado em Porto Alegre.

play 1:20 Técnico do Flamengo falou após a partida contra o Volta Redonda

“Pelo que me falaram o Rodinei é jogador do Flamengo, com contrato até 2022. Temos que destacar que ele fez um grande campeonato no Inter. Foi vice-campeão brasileiro, disputou até a rodada final. É um jogador pertencente ao Flamengo e, se for do desejo do clube que o atleta seja reinserido, vamos trabalhar com ele com maior prazer”.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“É uma questão de decisão da direção do Flamengo. Mas ele estando aqui, todos já conhecem o Rodinei. A maioria já trabalhou com ele”, destacou Rogério Ceni.

No Inter, Rodinei foi fundamental na goleada por 5 a 0 sobre o Esportivo. Com um gol e duas assistências, se tornou o atleta que mais participa de gols da equipe na temporada.

O vínculo do jogador com o Inter acaba em 31 de maio. Para ficar em Porto Alegre, precisa ser comprado por 4 milhões de euros, cerca de R$ 26,5 milhões. No entanto, a direção colorada não pretende exercer a compra.

“Meu contrato encerra no fim do mês que vem. O empresário está vendo. Não sei o que papai do céu tem para mim. Trabalho firme. Portas abertas terão para mim. Esquecer isso e ver o que terá em 31 de maio”, disse Rodinei.