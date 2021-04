Ceni atende Nação e dá chance para Pedro e Gabigol em “decisão” do Carioca; Fla enfrenta Volta Redonda com time misto

Após a vitória conquistada fora de casa pela Copa Libertadores da América contra o Vélez Sarsfield, o Flamengo vira a chave e entrará em campo pelo Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. O jogo deste sábado (24) vale a liderança geral da Taça Guanabara e, por consequência, o título dessa fase do torneio estadual. Ambos estão classificados para as semifinais gerais.

Para o jogo contra o atual líder do Cariocão, o técnico Rogério Ceni relacionou o que tem de melhor no elenco. Quem fica de fora da partida e é desfalque confirmado é o zagueiro Rodrigo Caio. Após se queixar de dores na coxa, o defensor foi submetido a exames que apontaram uma fibrose no local, o que fará com que Rodrigo fique em tratamento, sendo ausência contra o Voltaço.

Segundo a informação do site Globoesporte.com, porém, embora todos os principais atletas estejam na relação para a partida que encerra a primeira fase do Campeonato Carioca, a tendência é de que um time misto esteja em campo no gramado do Maracanã, já que na próxima terça-feira o Mais Querido entra em campo pela Libertadores, no Rio, também no Maraca, contra o Unión La Calera.

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo



Algumas alterações serão vistas pela Nação, como, por exemplo, Willian Arão novamente atuando como volante e a dupla Gabigol e Pedro ganhando a chance de começar uma partida. Sendo assim, o time deve ter: Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Renê; Willian Arão, Gerson, Vitinho e Michael; Gabigol e Pedro.

Também estão relacionados os seguintes atletas que ficam como opções para o decorrer da partida: Hugo Souza, Gabriel Batista, Isla, Léo Pereira, Filipe Luís, João Gomes, Hugo Moura, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Diego, Max, Bruno Henrique e Rodrigo Muniz.