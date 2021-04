Ceni cita erros contra ‘copeiro’ Vasco que precisam ser corrigidos antes de estreia na Libertadores

Batido pelo Vasco por 3 a 1 na última quinta-feira (15), o Flamengo tentará aprender as lições que a derrota para o rival na Taça Guanabara ensinou.

E isso será crucial, já que na próxima terça-feira (20) o time estreia na Conmebol Libertadores contra o Vélez Sarsfield, na Argentina.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Após o revés no Estadual, Rogério Ceni admitiu que o rendimento da equipe esteve aquém do esperado, e que a maneira como o time de Marcelo Cabo se portou deverá ser um parâmetro de competição para enfrentar os argentinos no Estádio José Amalfitani.

“Temos que entender que precisamos melhorar. O jogo foi abaixo do que todos esperavam. Os times argentinos também são muito copeiros e competitivos, como foi o Vasco. Precisamos achar os espaços, analisar os vídeos e ver os erros, que achei bem identificáveis”, disse Ceni, detalhando os pontos analisados.

play 2:29 Para o comentarista do BB Debate, o Rubro-Negro fez muito pouco na principal competição da América do Sul: ‘Se o Flamengo mudar a história a partir de agora, eu mudo o meu discurso’

“O primeiro gol foi uma bola parada em que temos que melhorar. Depois, num chute despretensioso que teve uma sobra. Depois, quando fizemos alterações para colocar o time para frente, infelizmente levamos um contra-ataque e sofremos o gol. Para terça, temos que jogar melhor”.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Com o resultado da última quinta-feira, o Vasco quebra um tabu de cinco anos em clássicos contra o Flamengo. A equipe cruz-maltina ficou 17 partidas sem vencer o maior rival, com oito derrotas e nove empates neste período.

O Flamengo está no Grupo G da Conmebol Libertadores, com Vélez Sarsfield, LDU e Unión La Calera. Antes do confronto pela competição sul-americana, no entanto, o time de Rogério Ceni enfrenta neste sábado (17) a Portuguesa-RJ, pela 10ª rodada da Taça Guanabara.