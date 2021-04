Ceni descarta ‘só Flamengo e Palmeiras’ e monta ‘top-5’ que vai brigar no futebol brasileiro

Campeão brasileiro e da Supercopa do Brasil, o técnico Rogério Ceni rasgou elogios a Palmeiras e Flamengo após a decisão do último domingo. Em uma partida de alto nível e empate por 2 a 2, o título a favor do Rubro-Negro só veio nas penalidades.

Em entrevista ao SporTV, o treinador destacou a qualidade das duas equipes, mas ainda apontou quais são os outros três times que podem brigar no topo na temporada 2021.

“Não são só Flamengo e Palmeiras, há outros. O Grêmio está se reforçando, o Atlético-MG, São Paulo… Outros vão brigar. O Palmeiras tem jovens que se destacam, tem reposição de peças. O Flamengo tem um conjunto formado desde 2019 e acrescenta atletas. Foi um jogo muito parelho. Fiquei impressionado. Mas é difícil dizer”.

No caminho contrário de Palmeiras e Flamengo, que têm poupado os investimentos em novas peças e utilizam o caixa para manter o ‘alto padrão’, São Paulo, Atlético-MG e Grêmio têm ido em peso ao mercado de transferências e realizado inúmeras contratações.

A ideia das três equipes é bater de frente com Palmeiras e Flamengo. Os dois gigantes dominaram as conquistas em 2020. O Verdão levantou as taças do Campeonato Paulista, da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil.

O Rubro-Negro, por outro lado, foi campeão carioca, campeão brasileiro e, em 2021, campeão da Supercopa do Brasil.