Ceni não terá trio de confiança e prepara mudanças para a primeira partida da semifinal do Carioca

O Flamengo encara o Volta Redonda, neste sábado (1), pela primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca. Vindo de vitória na Libertadores em cima do La Calera, o Rubro-Negro não relacionou três estrelas para a partida.

