Ceni revela maior carência do Flamengo e se encanta com dois jogadores: ‘Especiais’

Bicampeão brasileiro, campeão da Supercopa do Brasil e com um dos times mais arrasadores dos últimos anos, o Flamengo conta com nomes ‘diferenciados’ no elenco.

Em entrevista ao SporTV, o técnico Rogério Ceni elegeu Everton Ribeiro e Arrascaeta como os dois nomes mais destacados do time carioca e que não há substitutos no elenco para ambos.

“Temos boas opções na maioria das posições, mas alguns jogadores são tão especiais que são difíceis de substituir. Everton e Arrascaeta não têm similares. Michael é mais de velocidade, Vitinho de finalização. São diferentes. Dentro da característica do time, precisamos de meias criativos. Realmente não temos peças de reposição com essas características. Na maioria das posições estamos bem, e temos que entender o momento financeiro também”.

Desde que chegou ao Flamengo, Rogério Ceni realizou algumas alterações na forma de atuação da equipe. Diego passou a atuar como volante, Willian Arão foi recuado para a zaga e os laterais Isla e Filipe Luís passaram a atuar mais por dentro. Para o treinador, a equipe está com a ‘sua cara’.

“O time está montado com a forma que eu quero jogar. Isso não garante taça, conquistas. Depende do esforço, que é grande de todos. Os mais velhos são exemplos. Diego, Filipe… o Arão é razinza, mas eu gosto muito dele. A ida dele pra zaga na temporada passada deu a qualidade que a gente queria”.

A partida entre Flamengo e Palmeiras foi de alto nível técnico e chamou a atenção pelo grande futebol exibido pelas duas equipes. Porém, Rogério Ceni destacou outras duas equipes que podem bater de frente com os rivais na temporada 2021.

“Não são só Flamengo e Palmeiras, há outros. O Grêmio está se reforçando, o Atlético-MG, São Paulo… Outros vão brigar. O Palmeiras tem jovens que se destacam, tem reposição de peças. O Flamengo tem um conjunto formado desde 2019 e acrescenta atletas. Foi um jogo muito parelho. Fiquei impressionado. Mas é difícil dizer”.