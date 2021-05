Centenario, em Montevidéu, está próximo de ser confirmado como palco da final de 2021

A Conmebol Libertadores de 2021 está próxima de descobrir o palco de sua final. O Estádio Centenario, em Montevidéu, corre na frente dos demais concorrentes para ser a sede da decisão do torneio.

Em entrevista coletiva no Uruguai, Sebastián Bauzá, Secretário Nacional de Esporte, confirmou que a Conmebol fez uma vistoria no estádio, e o místico palco tem grandes chances de receber a decisão.

“Somos candidatos. Na semana que vem, vai definir o lugar. na semana passada, pessoas da Conmebol visitou o Centenário e dizendo o que temos que fazer. Está bem adiantado. Vai ser definido na semana que vem, mas estamos com muitas esperanças”.

Um dos trunfos do Uruguai para receber a final do principal torneio da América do Sul é a forma como o governo do país tem atuado diante do principal problema mundial: a pandemia da COVID-19.

“O mais importante é que a vacinação siga avançando para que tenha público, porque um dos pedidos da Conmebol é que a final seja com público”, revelou Bauzá.

No estádio, o Secretário afirmou que a Conmebol pediu reformas nos vestiários, principalmente no dos visitantes, na iluminação e que o gramado seja rebaixado para que a arquibancada chegue mais perto do campo.

O estádio Centenário, em Montevidéu, casa gloriosa do futebol do Uruguai Laurence Griffiths/Getty Images

Veja abaixo os outros estádios que concorrem com o Centenario para a final da Libertadores:

A final do principal torneio sul-americano está marcado para o dia 20 de novembro, um sábado, às 17h. O Palmeiras é o atual campeão da competição.