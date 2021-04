Centro universitário lança cursos que mesclam aulas presenciais e virtuais

O ano de 2020 trouxe profundas mudanças em várias áreas, em especial na educação. Desde o início da pandemia, o Centro Universitário Belas Artes tem investido ainda mais em infraestrutura digital para continuar oferendo ensino de qualidade e segurança aos seus alunos.

Nesse período a universidade criou um campus online, no qual os alunos assistem aulas em tempo real, lançou novos cursos e ampliou as disciplinas disponibilizadas no formato EAD.

A expansão das iniciativas do Centro Universitário Belas Artes continua em 2021 e a novidade é o lançamento dos cursos com metodologia phydigital.

A modalidade de ensino é composta por aulas presenciais e digitais que permitem ao aluno adaptar a grade curricular à sua rotina. Os cursos disponibilizados nesse formato são:

Marketing

Produção Multimídia

Administração

Ciências Contábeis

Gestão de Negócios e Inovação

Todos são bacharelado e possuem duração de 4 anos.

As inscrições para o vestibular dos cursos já estão abertas e a prova acontece no dia 24 de abril. Saiba mais informações no site https://phygital.belasartes.br/ .

Sobre o Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

Fundada em 1925, no contexto da Semana de Arte de 1922, a Belas Artes é uma instituição preocupada em valorizar a diversidade de ideias e em pontuar a importância da arte e da criatividade para seus alunos, colaboradores e comunidade.

De acordo com a instituição, tem a missão de criar, produzir e difundir conhecimento através da arte, cultura, ciências humanas e sociais. Pioneira nas áreas de Economia Criativa, a Belas Artes oferece cursos de graduação, pós-graduação e cursos livres.

Além disso, nestes 94 anos de existência, a instituição continua a estimular a criatividade, prezar pela liberdade de expressão e busca proporcionar o conhecimento com aplicação prática.

Os alunos encontram ambiente criativo e estimulante é proporcionado pelo caráter interdisciplinar dos cursos, pela qualificação dos professores e pela infraestrutura completa oferecida.

Saiba mais sobre a universidade clicando aqui.